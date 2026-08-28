Valentina Valiente capítulo 125: Kathy vuelve a San Jerónimo y la reciben con una sorpresa!

Kathy finalmente regresa a casa después de pasar un tiempo en el albergue. Tras todo lo ocurrido, la pequeña vuelve a San Jerónimo junto a Elsa para reencontrarse con las personas que tanto la quieren.

Sin sospechar lo que la espera, Kathy ingresa con los ojos cubiertos mientras el resto espera para darle una cálida bienvenida. “¿No ves nada, Kathycita?”, le pregunta Leo mientras la guía cuidadosamente. Kathy, entre dudas y curiosidad, sigue las indicaciones hasta llegar al lugar donde todos están esperando.

La emoción se apodera de Kathy al descubrir a todos sus seres queridos reunidos para recibirla. Los abrazos no tardan en llegar, especialmente el de Elsa, quien se acerca con lágrimas de felicidad y le demuestra cuánto la extrañó.

La celebración termina con un gran abrazo grupal que reúne a toda la familia. Después de un periodo complicado, Kathy vuelve a sentirse en casa, rodeada de las personas que siempre estuvieron esperando su regreso.

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