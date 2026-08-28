Valentina Valiente capítulo 125: ¡Macarena es señalada como “la otra” y los fans de Valentina le tiran hate en redes!

Luego de que comenzaran las especulaciones sobre la relación entre Alejandro y Valentina, una fotografía terminó desatando una ola de comentarios en redes sociales al notar que ahora Macarena es la nueva pareja del arquitecto.

Los seguidores de Valentina encontraron una imagen de Macarena junto a Alejandro y rápidamente comenzaron a señalarla como “la otra”, acusándola de haberle quitado el novio a la joven.

Entre los mensajes que recibió la influencer aparecieron comentarios como “el karma no perdona” y fuertes críticas hacia su imagen pública. Incluso, algunos usuarios comenzaron a pedir que las marcas dejen de contratarla.

Al enterarse de lo que estaba ocurriendo, Macarena quedó completamente angustiada. “Ahora todo el mundo va a pensar que yo soy la otra”, reclamó, preocupada por las consecuencias que las acusaciones podrían tener sobre su carrera como influencer.

¡No te olvides de unirte a nuestro canal oficial!

¡No te pierdas de contenido y noticias EXCLUSIVAS! Interactúa con los talentos, obtén datos inéditos y noticias de última hora.

👉 https://whatsapp.com/channel/0029Va4WPy1FMqraDNgjzM3Q

¿Dónde ver todos los capítulos de “Valentina Valiente”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Valentina Valiente” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Valentina Valiente”?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Valentina Valiente” con Daniella Acosta vía el canal de YouTube de Latina EN ESTE LINK de LUNES A VIERNES!