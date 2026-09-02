Valentina Valiente capítulo 127: Gabriel y Macarena protagonizan fuerte pelea y él le dice que extraña a Valentina

La convivencia entre Macarena y Gabriel está cada vez peor. En Valentina Valiente, una nueva discusión comenzó luego de que Macarena eliminara la cuenta del videojuego de Gabriel. Furioso, él le reclamó por meterse con sus cosas y cuestionó la forma en que ella se comportaba en casa.

La discusión subió de tono cuando Macarena le aseguró que Alejandro era demasiado bueno con él y que debería irse de una vez: “¿Quieres que te diga la verdad? No te soporto, eres un desastre”. Gabriel recordó cómo era Macarena en el pasado y sentenció: “El diablo no cambió. Tú sigues siendo la misma vampira malintencionada, eres mala, Macarena”.

Pero lo que realmente dejó desconcertada a Macarena llegó después, cuando Gabriel confesó: “Extraño a Valentina y no soy el único”. Al escuchar estas palabras, su expresión cambió inmediatamente. La revelación dejó a Macarena visiblemente afectada.

¿Será Alejandro la otra persona que extraña a Valentina? ¿Qué hará Macarena después de escuchar esta confesión? No te pierdas Valentina Valiente para descubrir qué pasará.

¡No te olvides de unirte a nuestro canal oficial!

¡No te pierdas de contenido y noticias EXCLUSIVAS! Interactúa con los talentos, obtén datos inéditos y noticias de última hora.

👉 https://whatsapp.com/channel/0029Va4WPy1FMqraDNgjzM3Q

¿Dónde ver todos los capítulos de “Valentina Valiente”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Valentina Valiente” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Valentina Valiente”?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Valentina Valiente” con Daniella Acosta vía el canal de YouTube de Latina EN ESTE LINK de LUNES A VIERNES!