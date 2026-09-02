Valentina Valiente capítulo 127: Rita pierde el contrato de Valentina para el festival de cumbia en Arequipa

Rita olvida responder a tiempo por la participación de Valentina en el festival y, en el intento de recuperar la oportunidad, ya habían convocado a otra artista.

Luego de terminar sus múltiples labores con Macarena y Ximena, Rita tuvo un momento para descansar. Sin embargo, logró recordar que tenía pendiente coordinar la participación de “Valentina Valiente” en el festival de cumbia en Arequipa. “El festival.. ¡no, no, no!”, reaccionó preocupada antes de llamar inmediatamente para intentar solucionar el problema.

Durante la llamada, Rita se presenta como la manager de Valentina y asegura que la cantante estaba muy interesada en ser parte del evento. Sin embargo, recibió una respuesta que no esperaba: ya habían convocado a otra artista.

Al colgar, Rita queda completamente preocupada al darse cuenta de que la oportunidad para Valentina parecía estar perdida. “¿Y ahora qué hago?”, se preguntó angustiada.

¿Podrá Rita encontrar una solución para recuperar el contrato? ¿Cómo reaccionará Valentina cuando se entere de lo ocurrido? Descubre qué pasará en Valentina Valiente.

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