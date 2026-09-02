Valentina Valiente capítulo 127: Valentina recibe una invitación para un festival de cumbia en Arequipa

Valentina quedó sorprendida al descubrir que había sido convocada para presentarse en un importante festival con todos los gastos pagados.

Luego de su exitoso concierto, Valentina Valiente recibió una inesperada noticia que la llenó de emoción. Mientras revisaba los comentarios que sus seguidores dejaban en internet, descubrió que su presentación había generado gran expectativa: “Naciste para el escenario, queremos otra fecha, por favor”, fueron algunos de los mensajes que leyó.

Sin embargo, uno de ellos llamó especialmente su atención: Valentina se detuvo sorprendida y le contó a Dolores que había recibido una invitación para participar en un festival de cumbia en Arequipa. “¡Es un festival de cumbia en Arequipa, abuelita! Quieren contar conmigo para la próxima fecha, todo pagado en avión”, le reveló muy emocionada.

Ahora, Valentina tendrá que coordinar los detalles de su participación para no dejar pasar esta gran oportunidad.

¿Logrará Valentina concretar su presentación en Arequipa? ¿Será este el inicio de una nueva etapa para su carrera musical? No te pierdas Valentina Valiente para descubrir qué pasará.

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¿Dónde ver todos los capítulos de “Valentina Valiente”?

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¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Valentina Valiente”?

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