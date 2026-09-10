Valentina Valiente Capítulo 134: Bárbara le pide a hablar a Jenny para aclarar los problemas con Gabo

Jenny entra a la casa de Gabo, pero quien la recibe es Bárbara. Al no encontrarlo, está a punto de irse, hasta que Bárbara le pide quedarse para zanjar los problemas que se generaron tras su convivencia con Gabo. Jenny, desconfiada, acepta quedarse y Bárbara le explica que Gabriel la invitó a vivir con él porque no podía pagar el alquiler sola y no sabía de su situación con ella.

De esta forma, Jenny empieza a entender la posición incómoda en la que se encuentra Bárbara y se apena por todo lo que causó Gabriel, lo que le genera aún más rabia hacia él. Bárbara le dice que tiene razón para enojarse, pero reconoce que Gabo es una buena persona, por lo que debería perdonarlo, aunque “después de un rato, que sufra un poco más”.

Tras la broma, Jenny termina riéndose junto a Bárbara, dejando claro que los problemas entre ellas parecen haber quedado atrás.

¿Jenny terminará perdonando a Gabo después de todo? No te pierdas Valentina Valiente para descubrir qué pasará.

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