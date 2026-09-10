Valentina Valiente Capítulo 134: Ximena enfrenta Maca al descubrir que le mintió sobre lo que pasó entre Alejandro y Bárbara

Ximena llegó al cuarto de Maca muy preocupada porque no le contesta sus llamadas y quiere saber qué le está pasando. Maca le cuenta que está asustada porque Gabo está viviendo con Bárbara, pero Ximena no entiende cuál es el problema con eso.

Maca le explica que Gabo es el mejor amigo de Alejandro, por lo que es muy probable que Bárbara pueda encontrarse con ella y así enterarse de que la ha manipulado para separar a Alejandro de Valentina. Ximena no sabe qué hacer y Maca entra en angustia. Tanto así que, en medio del intento de Ximena por calmar a Maca, revela que no pasó nada más que besos entre Alejandro y Bárbara.

Ximena queda anonadada por lo que acaba de decir Maca, le pide más explicaciones y Maca dice: ” Te dije una verdad a medias. Lo cierto es que en el último segundo, Alejandro se arrepintió y no quiso pasar a mayores con Bárbara“. Ximena le reclama por haberle manipulado, ya que esa información era sumamente importante; si ella hubiera sabido eso, no la habría apoyado. Desde su lado más egoísta, Maca no entiende en qué le afecta todo esto. Ximena, totalmente decepcionada, le dice que a veces se pregunta si realmente es su amiga o la está usando a ella también.

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