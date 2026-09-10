Valentina Valiente Capítulo 134: Diego extrañamente cancela su salida con Valentina

Valentina se encuentra en una entrevista con la prensa hasta que hacen una pausa en la grabación, momento en el que Diego se acerca a darle ánimos. Ella, muy alegre, le propone salir juntos a un restaurante naturista que él le había mencionado antes. Como todo un caballero, Diego se le adelanta y le cuenta que ya hizo la reserva, algo que a Valentina la sorprende tanto que le da un beso.

De repente, la periodista le pide retomar la grabación, y mientras Valentina se alista, de reojo nota que Diego se ve preocupado por una llamada. Al terminar la nota, ella le dice que ya pueden irse, pero para su sorpresa, Diego le cancela el plan porque su madre tuvo un accidente.

Valentina se ofrece a acompañarlo, pero él se niega rotundamente, alegando la incomodidad que suele sentir su madre en ese tipo de situaciones. Extrañada, Valentina lo deja ir, aunque no puede evitar sospechar que le está ocultando algo.

¿Qué es lo que realmente le pasó a la madre de Diego? ¿Valentina descubrirá qué es lo que le esconde? No te pierdas Valentina Valiente para descubrir qué pasará.

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