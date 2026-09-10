Valentina Valiente Capítulo 134: Elsa y Wilfredo regresan de su luna de miel mientras Kathy esconde a Paolito
Elsa le pide a Wilfredo que la acompañe a descansar debido al malestar que viene sintiendo, mientras que Kathy, con muchos nervios, se mantiene escondida junto a Paolito. El malestar de Elsa parece ser el motivo del repentino regreso de la pareja tras su luna de miel.
Apenas ambos se dirigen a su cuarto a dormir, Kathy se asoma para confirmar que ya no están, y al ver que puede pasar sin problema, ayuda a Paolito a escaparse sin que nadie sospeche nada.
¿Kathy logrará mantener este secreto por mucho más tiempo? ¿Qué pasará si Elsa o Wilfredo descubren a Paolito? No te pierdas Valentina Valiente para descubrir qué pasará.
¡No te olvides de unirte a nuestro canal oficial!
¡No te pierdas de contenido y noticias EXCLUSIVAS! Interactúa con los talentos, obtén datos inéditos y noticias de última hora.
👉 https://whatsapp.com/channel/0029Va4WPy1FMqraDNgjzM3Q
¿Dónde ver todos los capítulos de “Valentina Valiente”?
¡Latino! Todos los capítulos de “Valentina Valiente” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.
¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Valentina Valiente”?
¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Valentina Valiente” con Daniella Acosta vía el canal de YouTube de Latina EN ESTE LINK de LUNES A VIERNES!