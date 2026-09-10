Valentina Valiente Capítulo 134: Jenny le pide a Gabriel que le venda su parte de ‘Perro Calato’

Una intensa confrontación se vivió en el reciente capítulo de Valentina Valiente cuando Jenny encaró a Gabriel sobre el futuro de ‘Perro Calato’. Sin rodeos, le pidió que le venda su parte del emprendimiento para poder seguir con el proyecto de manera independiente. Aunque reconoció que hicieron un buen equipo, argumentó que la idea original nació de ella y que, tras el fin de su relación, no se siente cómoda compartiendo un espacio de trabajo con él.

Pese a que Jenny insistió en que su planteamiento respondía estrictamente a su comodidad personal y ofreció liquidar formalmente la participación económica correspondiente, el conflicto escaló rápidamente. La empresaria recalcó que no cometía ninguna injusticia al proponer el pago de la cuota correspondiente para asumir sola las riendas de la marca, asegurando que mantener un vínculo comercial con su expareja no le hacía bien.

Ante la postura tajante de Jenny, Gabriel optó por cortar drásticamente la negociación fijando un monto simbólico de un sol por sus acciones para dar por concluida la sociedad. Pese a los reclamos de Jenny por la actitud tomada, el joven dio por finalizado el trato deseándole suerte en la conducción de la marca.

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