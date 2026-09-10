Valentina Valiente Capítulo 134: Rita deja San Jerónimo y recibe emotivas palabras de Valentina, Jenny y Rocky
Valentina Valiente fue una de las primeras en agradecerle por el apoyo brindado durante su etapa juntas, destacando no solo su desempeño profesional sino el estrecho vínculo que construyeron. “Muchas gracias por todo lo que hiciste por mí. Eres una muy buena mánager, eres una muy buena amiga. Quiero que sepas que te has convertido en mi mejor amiga”, expresó con gran cariño.
Jenny también se sumó a las palabras de despedida: “Bueno Rita, eres bien espesa, renegona, dramática… pero cuando quieres algo te rompes el lomo y ese hotel tiene mucha suerte de tenerte”.
El momento más conmovedor de la reunión lo protagonizó Rocky, quien sorprendió a Rita con un detalle simbólico para desearle lo mejor en sus nuevos proyectos. Al entregarle un cuarzo rosa, le explicó que representaba el amor propio, el perdón y la calma. “Quiero decirte que te quiero mucho y sé que la vas a romper”, le manifestó con emoción, a lo que Rita respondió con un sincero abrazo: “Yo también te quiero mucho. Fuiste y serás siempre mi primer amor, un amor que voy a guardar en mi corazón para toda la vida”.
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