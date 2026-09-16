Valentina Valiente capítulo 137: ¡Corazón roto! Chubi se le declara a Kathy y recibe una inesperada respuesta

Chubi decide confrontar sus verdaderos sentimientos hacia Kathy, admitiendo por primera vez lo que sentía cuando la veía cerca de Paolo: “Paolo no me caía mal, me daba celos. Siempre estabas con él, te reías, te preocupabas por él”.

Ante la confusión de Kathy, Chubi dio el paso definitivo y abrió su corazón por completo: “Kathy, tú… tú me gustas”. Sin embargo, la confesión tomó por sorpresa a la joven, quien quedó completamente congelada. Llevado por la emoción del momento, Chubi intentó acercarse para darle un beso, pero ella lo esquivó sutilmente y decidió alejarse del lugar sin emitir respuesta alguna, dejándolo profundamente apenado.

Kathy decide salir de la casa, mientras que los hermanos de Chubi acudieron de inmediato para preguntarle qué había ocurrido. Con evidente desilusión y resignación, el joven solo atinó a responderles la triste verdad: “No le gusto…”.

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