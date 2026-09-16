Valentina Valiente capítulo 137: Valentina y Jenny captan a Diego abrazando a una misteriosa mujer

Luego de notar la extraña actitud de Diego y su apresurada salida con una excusa improvisada, Valentina y Jenny abordaron un taxi para seguirle los pasos sin que se diera cuenta.

La búsqueda terminó de la peor manera al llegar a la ubicación del joven. Desde el interior del auto, ambas vieron la escena. Jenny comenzó a grabar con su teléfono para registrar las pruebas: Diego se encontraba abrazando a otra chica. La indignación de la mejor amiga de Valentina no se hizo esperar al ver la traición en vivo: “No, desgraciado, una rata, igual que todos los hombres”.

Completamente desilusionada, Valentina solo le pidió al taxista que se alejara del lugar inmediatamente: “Señor, vámonos por favor”. Jenny detuvo la grabación para abrazar a su mejor amiga.

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