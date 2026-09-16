Valentina Valiente capítulo 137: ¡Rocky toma clases de yoga con Brisa para mejorar como actor!

Rocky, decidido a preparar su personaje para la novela, recurre a Brisa para entender el trabajo de un instructor de yoga. Aunque en un inicio intentó esquivar el ejercicio, Brisa le dejó en claro que la teoría no bastaba: “No puedes interpretar a una persona que hace yoga si no sabes lo que hace. Necesitas práctica porque si no, no vas a entender nada”.

Mientras Brisa acomodaba la postura de Rocky para evitar lesiones, la cercanía física provocó un intercambio de cumplidos sobre sus perfumes y aromas: “Hueles bien”, le confesó ella, a lo que Rocky respondió destacando el agradable aroma a crema.

¿Este entrenamiento marcará el inicio de una nueva y cercana amistad o algo más entre los personajes?

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¿Dónde ver todos los capítulos de “Valentina Valiente”?

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