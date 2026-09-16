Valentina Valiente capítulo 137: Valentina y Jenny persiguen a Diego tras sospechoso mensaje que recibió

Las dudas continúan creciendo en el más reciente capítulo de Valentina Valiente. Mientras compartían un momento juntos, Diego recibió un inesperado mensaje que cambió por completo su actitud frente a Valentina. Tras revisar su teléfono, el joven interrumpió el momento con lo que parecería ser una excusa de último minuto: “Nada, me olvidé que tenía algo que hacer. Había quedado con un amigo para hacer un proyecto, pero me tengo que ir”.

Sin perder tiempo, la joven contactó de inmediato a Jenny para contarle lo sucedido: “Diego estaba en mi casa, vio un mensaje y se fue rápido”. Ante la alerta, Jenny citó a Valentina en la bodega de Wilfredo con una firme determinación: “Te voy a atrapar, tramposo”.

La repentina huida de Diego y su actitud evasiva llevaron a las mejores amigas a tomar cartas en el asunto. Decididas a no quedarse con la incertidumbre, ambas aprovecharon el descuido para comenzar a seguirlo de cerca. ¿Descubrirán finalmente el secreto que oculta?

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