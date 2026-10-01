Valentina Valiente Capítulo 147: Frida acepta ir a la policía con Edmundo para denunciar a Rodrigo
Edmundo espera a su visita, y cuando Frida llega, le dice justo lo que él anhelaba escuchar: “Estoy dispuesta a hacer todo lo que me has pedido, Edmundo. Iré contigo a la policía para colaborar y meter preso a Rodrigo por todo el daño que ha hecho. Lo hago porque te quiero”. Edmundo, serio y pensativo, deja entrever que aceptará reconciliarse con Frida, al menos por ahora, con tal de cumplir su verdadero objetivo: hacer justicia.
¿Frida realmente colaborará con la policía o esto es parte de otro plan? ¿Edmundo logrará meter preso a Rodrigo? No te pierdas Valentina Valiente para descubrir qué pasará.
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