Valentina Valiente Capítulo 147: Valentina detiene a Gabo de revelarle la verdad a Alejandro

Gabo toca el timbre de la casa, y Alejandro, apresurado con lo que está preparando, abre la puerta sin ver quién es y le pide que deje lo que trae en la sala. Extrañado, Gabo le suelta: “Alejo, no puedes dejar entrar a la gente así a tu casa, ¿qué te pasa? ¿Estás loco?”. Alejandro se disculpa y le pregunta a qué vino, y Gabo le responde que tiene algo importante que contarle, algo que no está seguro de si debería saber, pero que, como son mejores amigos, merece conocer.

Alejandro le pide que hable de una vez, y justo cuando Gabo está a punto de contarle todo, recibe una llamada de Valentina. Al contestar, ella le pide que no le diga nada a Alejandro sobre la verdad de Maca, ya que la acababa de amenazar con separarla de su familia.

Gabo promete seguir guardando el secreto, y ambos acuerdan reunirse después para hablar con calma del tema. Finalmente, le miente a Alejandro diciéndole que lo llamó su vecina y que debe irse, dejándolo con toda la intriga.

¿Gabo logrará mantener el secreto por mucho más tiempo? ¿Alejandro terminará descubriendo la verdad por otro lado? No te pierdas Valentina Valiente para descubrir qué pasará.

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