Valentina Valiente Capítulo 147: ¡Ximena sorprende a Brisa y Rocky a punto de besarse!
Rocky llega a la casa de Brisa para su clase de yoga, pero con una postura extraña y difícil, estuvo a punto de caer, y Brisa lo sostuvo justo a tiempo, quedando ambos en una pose comprometedora, cara a cara y muy cerca. Ambos estaban a nada de besarse, hasta que Ximena llegó al departamento y los sorprendió en pleno momento.
Ximena, sin filtro, soltó: “¿Interrumpo algo? No sabía que había una nueva postura en el yoga”. Rocky, nervioso, respondió de inmediato: “Yo ya me tengo que ir (…) En la próxima clase, te transfiero”, y se retiró lo más rápido posible. Apenas se fue, Ximena le reclamó a Brisa por andar con un “conero”, como ella misma lo calificó. Lejos de cohibirse, Brisa salió en defensa de Rocky diciéndole: “Tampoco lo digas así”. Harta, Ximena decidió irse de la sala, dejando a Brisa pensativa.
¿Ximena terminará aceptando esta cercanía entre ellos? No te pierdas Valentina Valiente para descubrir qué pasará.
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