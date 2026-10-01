Valentina Valiente Capítulo 147: ¡Macarena amenaza a Valentina con separarla de sus hermanos!
Macarena visita inesperadamente la casa de Valentina para hablar nuevamente cara a cara. Valentina pide que su familia salga un momento con la excusa de comprar algo para la visita, y apenas quedan solas, Maca empieza a amenazarla, asegurando que puede sacar a la luz sus secretos mejor guardados. Valentina, con rabia, le reclama por qué tiene que meterse en su vida.
Maca continúa sin piedad: “Si las autoridades se enteran e investigan, Dolores podría enfrentar una denuncia muy seria. Tus hermanitos, eso es lo que más penita me da. El Estado asumiría su tutela y los mandaría a vivir en albergues para huérfanos, porque eso es lo que son, niños sin padres”. Finalmente, remata la amenaza dejando claro que si Alejandro se entera, por ella o por cualquier otra persona, de lo que hizo para separarlos, ella misma denunciará a Dolores y Valentina tendrá que despedirse de sus hermanos.
Ante esto, Valentina queda completamente entre la espada y la pared, sin poder contener las lágrimas de la impotencia que siente.
¿Valentina se atreverá a contarle la verdad a Alejandro a pesar del riesgo? ¿Macarena cumplirá con su cruel amenaza? No te pierdas Valentina Valiente para descubrir qué pasará.
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