Facultades legislativas: ¿qué podrá hacer el Ejecutivo en seguridad ciudadana y ante El Niño?

El pedido de facultades legislativas presentado por el Gobierno de Keiko Fujimori avanzó en la Cámara de Diputados, aunque con un alcance mucho menor al solicitado inicialmente. La Comisión de Constitución aprobó este jueves un texto sustitutorio para que el Ejecutivo pueda legislar durante 90 días únicamente en materia de seguridad ciudadana y medidas frente al fenómeno El Niño.

El texto recibió 15 votos a favor, cinco en contra (de Juntos por el Perú) y dos abstenciones (de Jaime Abensur y Arturo Alegría, de Fuerza Popular).

La decisión llegó tras varios días de debate y diferencias entre las bancadas. El Ejecutivo había planteado originalmente legislar durante 120 días en ocho grandes materias, distribuidas en 66 puntos. La comisión rechazó primero, con 15 votos en contra y cinco a favor, un predictamen que proponía archivar el pedido. Luego respaldó la fórmula que incorporó aportes de Renovación Popular, Obras y Buen Gobierno.

En el primer eje, referido a seguridad, el Ejecutivo podrá modificar normas sobre migración, telefonía, control de armas, sistema penitenciario, justicia juvenil y la lucha contra la extorsión, sicariato, secuestro, minería ilegal y ciberdelincuencia. Además, se contemplan cambios en beneficios penitenciarios, el fortalecimiento de la plataforma Denuncia Digital y la ampliación de la responsabilidad administrativa de empresas usadas para actos ilícitos. No obstante, el documento fija que no se podrán crear nuevos delitos y se deberá respetar el debido proceso, la presunción de inocencia y las materias constitucionales indelegables.

SOBRE EL FENÓMENO EL NIÑO

Respecto al fenómeno El Niño, el texto plantea que el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) pueda distribuir directamente ayuda humanitaria durante los primeros 15 días posteriores a una emergencia. Asimismo, se contemplan medidas para simplificar trámites, digitalizar servicios públicos y garantizar la atención a personas sin acceso a canales digitales.

La delegación incluye también acciones dirigidas al sector agrario, como créditos, seguros, asistencia técnica, apoyo a agricultoras rurales e indígenas y herramientas ante eventos climáticos. Adicionalmente, propone agilizar proyectos de infraestructura, vivienda, agua y saneamiento, así como mecanismos de inversión mediante Asociaciones Público-Privadas (APP) y Obras por Impuestos.

Antes de la votación, la presidenta Keiko Fujimori afirmó que la demora de la Cámara de Diputados en aprobar su pedido estaba poniendo a prueba su paciencia. Esas declaraciones fueron interpretadas por algunos sectores del Congreso como una posible “amenaza al sistema democrático”.

Aunque los diputados de Fuerza Popular expresaron su desacuerdo con el recorte de materias, esperan que el texto sustitutorio sea debatido y votado en el Pleno de la Cámara de Diputados.

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