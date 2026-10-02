ERM 2026: JNE requiere a la ONPE entregar a los JEE las actas observadas hasta el 11 de octubre

El Pleno del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) acordó requerir a la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) que entregue, hasta el domingo 11 de octubre de 2026, la totalidad de las actas observadas de las elecciones regionales a los Jurados Electorales Especiales (JEE). La medida busca que estos órganos de primera instancia las resuelvan de manera oportuna. Asimismo, solicitó a la ONPE informar con celeridad sobre las actas que resulten extraviadas o siniestradas.

El acuerdo fija además el miércoles 28 de octubre de 2026 como fecha límite para que los JEE realicen las audiencias públicas de recuento de votos. Para garantizar la continuidad de las etapas y cumplir con los hitos del cronograma, el organismo electoral dispuso que, desde la fecha del acuerdo, todos los plazos jurisdiccionales y administrativos se cuenten en días calendario. Por lo tanto, se computarán también los sábados, domingos y feriados.

El Pleno fijó, además, el domingo 29 de noviembre de 2026 como fecha para una eventual Segunda Elección Regional (SER 2026). Esta jornada se realizaría en las circunscripciones donde ninguna fórmula de gobernador y vicegobernador alcance el mínimo legal del 30 % de los votos válidos.

OTRAS MEDIDAS ADOPTADAS

El JNE también dispuso requerir el apoyo de las Fuerzas Armadas para el traslado del material electoral en las zonas afectadas por el fenómeno de El Niño, así como en áreas con problemas de conflictividad electoral o criminalidad. En ese sentido, puso en conocimiento de las entidades competentes el Mapa de Riesgos Electorales, elaborado por la Dirección Nacional de Estudios, Estrategias y Coordinación Territorial.

Paralelamente, requirió al Poder Ejecutivo y al Ministerio Público adoptar las medidas preventivas y de protección necesarias para salvaguardar la vida e integridad de los candidatos, miembros de mesa, personal electoral y ciudadanía. También solicitó a las regiones policiales del país verificar la cobertura y resguardar las sedes de los JEE, las Oficinas Desconcentradas del JNE y las Oficinas Descentralizadas de Procesos Electorales (ODPE) de la ONPE.

Finalmente, las decisiones del Pleno fueron notificadas a la ONPE, el Reniec, la Presidencia del Consejo de Ministros, los ministerios del Interior y de Defensa, el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional del Perú, el Ministerio Público y los respectivos JEE. El acuerdo completo será publicado en el portal institucional del JNE y en el diario oficial El Peruano.

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