‘Jhonsson Pulpo’: lo condenan a 35 años de prisión por asesinato de comerciante en Trujillo

Jhonsson Smit Cruz Arce, conocido como ‘Jhonsson Pulpo’, fue condenado a 35 años de prisión por el delito de robo agravado con consecuente muerte, tras el asesinato de una comerciante ocurrido en 2020, en el distrito de El Porvenir, en Trujillo.

Durante el proceso, Cruz Arce reconoció su culpabilidad ante los magistrados y aceptó los cargos en su contra. Ante esta declaración, el Poder Judicial le impuso una condena de 35 años de prisión efectiva.

El crimen ocurrió en 2020 y tuvo como víctima a Santos Juliana Eustaquio, de 60 años, una comerciante conocida como la ‘Reina de la papa’. La mujer viajaba en una mototaxi junto a sus familiares cuando fue interceptada. Según el reporte, llevaba dinero en un morral que habría sido arrebatado por ‘Jhonsson Pulpo’.

De acuerdo con la información del caso, antes de escapar, el acusado disparó dos veces contra la comerciante. Las cámaras de seguridad registraron el hecho y las imágenes fueron incorporadas como parte de las pruebas presentadas durante el proceso judicial.

En los registros también se habría identificado el rostro y los movimientos de Cruz Arce durante el día del crimen. Otras imágenes lo mostrarían horas después con el mismo morral que había sido arrebatado a la víctima y utilizando la misma vestimenta que llevaba durante el ataque. Con estos elementos y tras reconocer su responsabilidad, el Poder Judicial determinó imponer 35 años de prisión.

Por este mismo delito, el Poder Judicial ya había dictado una condena de cadena perpetua para su cómplice identificado como Jonathan Rafael Quispe Orgeboso.

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