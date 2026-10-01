Valentina Valiente Capítulo 147: ¡Valentina no se aguanta y le revienta el labio a Macarena!

Tras la trampa que armaron Valentina y Bárbara, Macarena no tenía adónde ir y fue confrontada por ambas, quienes le revelaron que ya conocían todo su plan para separarla de Alejandro. Macarena lo niega al principio, pero al verla directo a los ojos, Valentina no se guarda nada y le suelta: “Alejandro merecía a alguien mejor que tú (…) No eres más que una impostora”.

Furiosa, Valentina termina dándole tres cachetadas a Maca, con tal fuerza que llega a reventarle el labio. En shock, Macarena escucha cómo Valentina remata: “Alejandro jamás podrá ser feliz con alguien como tú. Pero, tarde o temprano, se dará cuenta del monstruo que eres”. Bárbara, de acuerdo con cada palabra, se suma al momento y ambas terminan dejándola completamente sola.

¿Macarena intentará vengarse después de esta humillación? ¿Alejandro terminará descubriendo la verdad sobre ella? No te pierdas Valentina Valiente para descubrir qué pasará.

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