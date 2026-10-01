Valentina Valiente Capítulo 147: ¡Wilfredo y su familia aprueban que Chubi sea enamoradito de Kathy!

Wilfredo reúne a todos los miembros de su familia y da por iniciada la sesión en la que decidirán si Chubi puede ser el enamorado de Kathy. Como la figura paterna de la familia, aborda la reunión con mucha seriedad, aunque el resto no tanto, ya que terminan enterneciéndose con las palabras tan bonitas que Chubi dedica a Kathy.

Chubi explica las razones por las que quiere estar junto a ella: desde jugar siempre juntos hasta defenderla de quienes la fastidien, todo con tal de verla feliz. Elsa, Jenny y Rocky no dudan en agradecerle y felicitarlo por su dulce discurso. Finalmente, todos se muestran a favor de Chubi, y antes de cerrar la sesión, Wilfredo deja algo bien claro: “Quedan prohibidos los besos”. Kathy y Chubi asienten en señal de conformidad, mientras toda la familia celebra la gran noticia.

¿Chubi logrará cumplir todas sus promesas como el enamorado de Kathy? ¿Wilfredo se mantendrá firme con esa regla? No te pierdas Valentina Valiente para descubrir qué pasará.

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