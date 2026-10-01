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Valentina Valiente Capítulo 148: Alejandro sorprende a Macarena con una romántica propuesta de matrimonio

Valentina Valiente
vlevano@latina.pe
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Macarena se topó con una deslumbrante ambientación: velas encendidas y un camino decorado con arreglos de flores blancas. Sorprendida por el detalle, apenas pudo reaccionar ante la aparición de su pareja: “¿Qué es todo esto?”, a lo que Alejandro respondió con absoluta seguridad antes de dar el gran paso: “Tengo algo para ti”.
Acto seguido, sacó la caja de joyas, la abrió para revelar el anillo de compromiso y se arrodilló frente a ella: “Maca, ¿te quieres casar conmigo?”. Emocionada ante la propuesta, Macarena aceptó de inmediato con un efusivo “¡Sí, mil veces sí!”. Tras colocarle la sortija en el dedo,
Alejandro selló el compromiso con un apasionado beso mientras ella le expresaba su amor, ignorando que toda la felicidad de la pareja se sostiene sobre la trampa que separó al protagonista de Valentina.

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