Valentina Valiente Capítulo 148: ¿Se llevan a los hermanos de Valentina?
La tensión comenzó cuando un grupo de autoridades irrumpió sorpresivamente en la casa de Valentina para encarar a Dolores: “¿La señora Dolores?”, a lo que respondió desconcertada: “Sí, soy yo, ¿pero por qué irrumpen así?”.
De inmediato, los agentes notificaron el motivo del operativo: “Usted está siendo intervenida porque tiene bajo su cuidado a menores de edad sin la autorización correspondiente”. Conmocionada, Dolores intentó defender la custodia de los pequeños: “Ellos son mis nietos, yo los he criado… ¿Qué está pasando? No entiendo”.
Sin embargo, la orden fue contundente: “Tenemos una orden judicial para poder retirar a los menores, por favor no pongan resistencia”. Ante la desesperación y los llantos de los niños al grito de “¡Abuelita, que no nos lleven!”, la situación derivó en un desgarrador forcejeo.
Afortunadamente, todo se trató de una terrible pesadilla que despertó a Valentina con el corazón en la garganta. Entre lágrimas de alivio pero profundamente conmovida, Valentina selló el momento con una firme promesa: “No voy a permitir que nada les pase”.
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