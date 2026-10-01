Valentina Valiente Capítulo 148: Valentina frena a Gabo para proteger a sus hermanos
Al comprender el nivel del engaño de Macarena, Valentina expresó la amargura que siente por el destino de Alejandro: “Ya está, lo logró, y me duele pensar que Alejandro va a vivir toda su vida engañado”.
Bárbara reaccionó con contundencia: “No, no, no, no se puede salir con la suya”, mientras que Gabo se mostró dispuesto a intervenir de inmediato: “No, no, tengo que decirle a Alejandro, tengo que avisarle”.
Desesperada, Valentina le imploró a Gabo que mantenga el secreto: “Por favor, no puedes hacer eso, te lo pido. Prométeme que no vas a decir eso. Yo sé que quieres desenmascarar a Macarena y ayudar a tu amigo, pero me puedes perjudicar conmigo y con mis hermanos”.
Ante la súplica, Gabo terminó cediendo y le dio su palabra para mantener la calma: “Ya, ya, ya, Valentina, te lo juro. Voy a intentar no decir nada, ¿vale? Te lo juro, no va a pasar nada, tú vas a estar bien con tu familia… al menos por ahora”.
¡No te olvides de unirte a nuestro canal oficial!
¡No te pierdas de contenido y noticias EXCLUSIVAS! Interactúa con los talentos, obtén datos inéditos y noticias de última hora.
👉 https://whatsapp.com/channel/0029Va4WPy1FMqraDNgjzM3Q
¿Dónde ver todos los capítulos de “Valentina Valiente”?
¡Latino! Todos los capítulos de “Valentina Valiente” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.
¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Valentina Valiente”?
¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Valentina Valiente” con Daniella Acosta vía el canal de YouTube de Latina EN ESTE LINK de LUNES A VIERNES!