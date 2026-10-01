Valentina Valiente Capítulo 148: Valentina frena a Gabo para proteger a sus hermanos

Al comprender el nivel del engaño de Macarena, Valentina expresó la amargura que siente por el destino de Alejandro: “Ya está, lo logró, y me duele pensar que Alejandro va a vivir toda su vida engañado”.

Bárbara reaccionó con contundencia: “No, no, no, no se puede salir con la suya”, mientras que Gabo se mostró dispuesto a intervenir de inmediato: “No, no, tengo que decirle a Alejandro, tengo que avisarle”.

Desesperada, Valentina le imploró a Gabo que mantenga el secreto: “Por favor, no puedes hacer eso, te lo pido. Prométeme que no vas a decir eso. Yo sé que quieres desenmascarar a Macarena y ayudar a tu amigo, pero me puedes perjudicar conmigo y con mis hermanos”.

Ante la súplica, Gabo terminó cediendo y le dio su palabra para mantener la calma: “Ya, ya, ya, Valentina, te lo juro. Voy a intentar no decir nada, ¿vale? Te lo juro, no va a pasar nada, tú vas a estar bien con tu familia… al menos por ahora”.

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