Valentina Valiente Capítulo 149: Gastón advierte que los hermanos de Valentina podrían terminar en un albergue

Gastón fue directo al analizar el panorama: “Valentina, hay falsificación de documentos. Además, ustedes se escaparon de un albergue, lo cual legalmente significa que no estaban desamparados, sino bajo tutela del Estado. Eso complica aún más la figura”.

Ante la angustia de Valentina, quien preguntó desconsolada: “¿Entonces mi abuela puede ir presa?”, el abogado llevó tranquilidad sobre Dolores, pero soltó la peor de las noticias: “No, por ser adulta y por las circunstancias no me preocuparía por eso. Pero tus hermanos, que son menores de edad, sí podrían verse afectados. Las autoridades podrían ordenar que los retiren de la casa de tu abuela y los lleven a un albergue”.

Apenas el abogado se retiró a atender una llamada, Valentina se mostró desesperada: “Gabriel, ahora sí Macarena me tiene en sus garras y ella lo sabe… No sé qué hacer. El día que le dé la gana nos destruye, no sé qué va a pasar”.

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