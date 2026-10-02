Yo Soy 2026: El tremendo blooper de Carlos Alcántara al anunciar al último salvado de la noche

Luego de las nueve presentaciones, el jurado del programa afrontó la parte más difícil de la noche en la competencia de “Yo Soy”. Llegó el momento de anunciar a los cuatro concursantes que pasarían a la noche de eliminación.

Tantos fueron los nervios que Carlos Alcántara, al revelar quién se salvaba entre los dos últimos imitadores, “Nino Bravo” y “Christina Aguilera”, tuvo una terrible equivocación al decir: “Sí es, Sandro”. Esto dejó muy confundidos a los participantes, y a Ricardo Morán y Jely Reátegui totalmente avergonzados con la situación.

Tras unos segundos, Carlos Alcántara se dio cuenta de su error y no supo cómo reaccionar. Fue el conductor Franco Cabrera quien corrigió: “No es Sandro, es Nino Bravo”. A Ricardo Morán solo le quedó darle con su folder, por lo molesto que se sintió ante un momento tan inoportuno e importante del programa.

Finalmente, los participantes que terminaron en sentencia fueron los imitadores de:

Sandro

Manuel Medrano

Christina Aguilera

John Lennon.

Por su parte, los que se salvaron de la sentencia fueron los imitadores de:

Héctor Lavoe

Camila Cabello

Vicente Fernández

Alex Lora

Nino Bravo

Estos cuatro últimos participantes tendrán que competir en la noche de sentencia por salvarse de la eliminación de la competencia.

¿Quién logrará mantenerse en carrera tras la noche de sentencia? No te pierdas una nueva edición de Yo Soy para descubrirlo.

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