BTS en Lima: conoce los cierres y desvíos viales por los conciertos en San Marcos

La Municipalidad de Lima implementará cierres y desvíos vehiculares durante los tres conciertos de BTS en el Estadio San Marcos, con el objetivo de facilitar el desplazamiento de los asistentes y mantener el orden del tránsito en las zonas cercanas al recinto.

Como parte del plan de movilidad, se restringirá temporalmente el tránsito en algunos tramos de las avenidas Venezuela y Germán Amézaga. La comuna informó que desplegará Inspectores Municipales de Transporte en puntos estratégicos para orientar a conductores y peatones durante el desarrollo de las actividades.

¿QUÉ CALLES ESTARÁN CERRADAS Y CUÁLES SERÁN LAS RUTAS ALTERNAS?

La avenida Venezuela permanecerá cerrada desde la avenida Tingo María hasta el límite con la Provincia Constitucional del Callao. Ante esta restricción, los vehículos que circulen de oeste a este deberán utilizar como rutas alternas las avenidas De los Precursores y La Mar.

En sentido contrario, los conductores que se desplacen de este a oeste deberán utilizar la avenida Óscar Benavides. Asimismo, la avenida Germán Amézaga permanecerá cerrada desde la avenida Venezuela hasta la avenida Colonial.

Para los vehículos que circulen de norte a sur, la Municipalidad de Lima recomienda utilizar las avenidas Tingo María y Mariano Cornejo. En el sentido de sur a norte, la ruta alterna será por las avenidas Mariano Cornejo y Tingo María.

La autoridad recomendó a los asistentes salir con anticipación, respetar la señalización y las indicaciones de los inspectores, además de identificar previamente estacionamientos autorizados. También pidió evitar dejar vehículos en zonas no permitidas que puedan afectar el tránsito o el desplazamiento de peatones.

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