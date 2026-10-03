Congreso: proponen proyecto de ley para prohibir que menores de 16 años creen cuentas de redes sociales

El diputado Marino Lavado Valdivia, de Juntos por el Perú, ha presentado un proyecto de ley para prohibir que menores de 16 años puedan crear y mantener cuentas personales en redes sociales.

La propuesta establece que los proveedores de redes sociales que ofrezcan servicios o dirijan sus actividades a usuarios ubicados en el Perú deberán implementar mecanismos para verificar la edad de sus usuarios. La responsabilidad recaería exclusivamente en las plataformas, por lo que el incumplimiento de esta medida no generaría responsabilidad administrativa, civil o penal para los menores ni para sus padres, tutores o familiares responsables.

El proyecto precisa que los menores de 16 años podrían continuar accediendo a contenidos públicos que no requieran una cuenta, salvo aquellas restricciones establecidas por otras leyes. Además, los proveedores deberán contar con un procedimiento gratuito y rápido para revisar posibles errores en la determinación de la edad y, cuando corresponda, recuperar una cuenta.

La iniciativa también plantea que los datos recopilados exclusivamente para comprobar la edad no podrán utilizarse con fines publicitarios, elaboración de perfiles o recomendación de contenidos, ni venderse o transferirse a terceros.

CUENTAS DEBERÁN SER PERFILES PRIVADOS

Para los adolescentes de 16 y 17 años, las cuentas deberían tener activadas por defecto medidas de protección como perfil privado, restricción de contactos desconocidos, geolocalización desactivada y controles sobre etiquetas y menciones. También se exigirían herramientas visibles para bloquear y denunciar contenidos o usuarios, además de información sobre privacidad y seguridad adecuada para su edad.

El proyecto de Lavado busca limitar determinadas prácticas digitales dirigidas a intensificar el tiempo de interacción de los menores. Entre ellas figuran la publicidad basada en el seguimiento de su conducta, los sistemas de recomendación, la reproducción automática, el desplazamiento continuo y las notificaciones persistentes. También establece que los sistemas computarizados o de inteligencia artificial de las plataformas no deben aprovechar vulnerabilidades asociadas a la edad ni facilitar situaciones de fraude, suplantación, acoso o explotación.

Las plataformas también tendrían que habilitar mecanismos gratuitos para denunciar casos de ciberacoso, amenazas, suplantación de identidad, difusión no consentida de imágenes íntimas, tentativa de abuso sexual y explotación. El Indecopi, por su parte, se encargaría de supervisar el cumplimiento de las obligaciones, mientras que la Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales vigilaría las disposiciones relacionadas con el tratamiento de información personal.

De aprobarse, el Poder Ejecutivo tendría hasta 90 días calendario para reglamentar la norma y los proveedores contarían con un plazo máximo de nueve meses para adecuarse. Además, las plataformas tendrían que aplicar las medidas de verificación de edad a las cuentas existentes y desactivar aquellas pertenecientes a usuarios menores de 16 años.

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