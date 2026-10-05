Valentina Valiente Capítulo 150: Frida cuenta la verdad ante la policía sobre la complicidad entre Beto y Rodrigo

Frida declara ante la policía todo lo que sabía sobre la complicidad entre Beto y Rodrigo, lo que lleva al oficial a cargo a señalar: “Si Rodrigo y Humberto estuvieron detrás del secuestro, las amenazas y la extorsión, Rodrigo pasa a ser el principal sospechoso de la muerte de su excómplice”. Frida se adelanta a lo que le puedan decir y confiesa que sintió mucho miedo antes de compartir esa información.

El oficial le indica que eso deberá explicarlo directamente en la Fiscalía, ya que ocultó datos importantes sobre el caso, aunque reconoce que su colaboración fue completamente voluntaria. Frida reafirma su disposición desinteresada para ayudar, mientras Edmundo pregunta si ya empezarán a buscar a Rodrigo. El oficial solo aclara que enviarán toda la nueva evidencia a la Fiscalía y reunirán todo lo necesario para proceder con su captura.

¿Frida enfrentará consecuencias por haber ocultado información? No te pierdas Valentina Valiente para descubrir qué pasará.

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