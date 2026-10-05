Yo Soy 2026: “Héctor Lavoe” venció a “Cheo Feliciano” en un duelo de salseros en la ronda de Batallas

Stefhano Silva, imitador de “Cheo Feliciano”, retó a Tomás Matteo, imitador de “Héctor Lavoe”. Así se armó un duelo de salseros en la primera edición especial de la ronda de Batallas en “Yo Soy”. A pesar de que Tomás llevaba una gran racha en el escenario, Stefhano no tuvo miedo de afrontar este gran reto de competir mano a mano con él.

“Cheo Feliciano” interpretó la canción “Los Entierros”. El participante hizo bailar hasta a la conductora Alicia Mercado mientras veía su presentación, destacando además por sus soneos llenos de sabor. Tras el término de su participación, “Héctor Lavoe” comentó junto a Alicia Mercado: “Hemos venido a dar show y va a ser el mejor show de salsa que va a dar qué hablar”.

Llegó el turno de su contrincante, “Héctor Lavoe”, quien hizo bailar al público con uno de sus temas más icónicos, “Juanito Alimaña”. La gente se encendió con uno de los grandes clásicos de la salsa, y con toda la actitud de un experimentado como Héctor Lavoe, encantó con su actuación al jurado de la competencia.

Finalmente, Ricardo Morán fue el encargado de revelar al ganador de la batalla: “Héctor Lavoe” se llevó la segunda batalla de la noche, mientras que “Cheo Feliciano” pasó a la noche de eliminación.

¿Cómo le irá a “Cheo Feliciano” en la noche de eliminación? No te pierdas una nueva edición de Yo Soy para descubrirlo.

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