Valentina Valiente Capítulo 150: Gabo le da tremendo susto a Macarena con su brindis
En medio de la reunión de compromiso entre Alejandro y Macarena, Gabo escucha las palabras del brindis de Maca y no logra contener su deseo de que la verdad finalmente salga a la luz.
Justo cuando están a punto de brindar, Gabo interviene: “¡Alto! Antes de que se metan su seco y volteado, a mí también me gustaría dar unas palabras (…) Lo que pasa es que yo les quiero contar algo que no sé si saben. Pero cuando sepan, yo no sé qué pasará”.
Ante esto, Maca se pone totalmente nerviosa, temiendo que Gabo revele su manipulación con el tema de Bárbara. Sin embargo, todo resultó ser un susto que él mismo provocó a propósito, al contar: “Alejo quiso conquistar a una chica y se tiró de cabeza a una piscina sin agua”.
Maca por fin puede respirar tranquila, mientras que Frida se mantiene expectante, pues es la única que conoce el verdadero secreto de su hija. Finalmente, Alejandro rompe el ambiente tenso y pide retomar el brindis de una vez.
¿Gabo se atreverá a contar la verdad en otro momento? ¿Macarena logrará seguir ocultando su secreto por mucho más tiempo? No te pierdas Valentina Valiente para descubrir qué pasará.
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