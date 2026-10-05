Valentina Valiente Capítulo 150: Gastón le propone a Valentina hacerse cargo legalmente de sus hermanos

Gastón le brinda a Valentina la sugerencia más oportuna: “Lo mejor es presentarnos voluntariamente a las autoridades y pedir que se regularice la situación de tus hermanos antes de que alguien más haga la denuncia”.

También le ofrece una posible solución para proteger a los chicos: “Tú eres mayor de edad, Valentina. Tienes trabajo, estabilidad, ingresos y un vínculo afectivo evidente con los chicos y podemos solicitar que te hagas cargo de ellos mientras se resuelve el caso”.

Sin embargo, Valentina teme que todo salga mal, ya que correría el riesgo de que no le acepten la solicitud y terminar perdiéndolos. Gabo la anima a comenzar con los trámites cuanto antes, pues si la denuncia llega por un tercero, la situación podría complicarse mucho más.

Valentina también se preocupa por su abuela, temiendo que, en su afán de protegerla, termine perjudicándola. Gastón le recuerda que, al final, la decisión está en sus manos, dejándola pensativa sobre qué hacer con el caso.

¿Valentina se animará a dar este paso para proteger a sus hermanos? ¿Qué pasará con Dolores si decide hacerlo? No te pierdas Valentina Valiente para descubrir qué pasará.

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