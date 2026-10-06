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Valentina Valiente Capítulo 151: ¡Cueste lo que le cueste! Frida rechaza consejos de Macarena y jura instalarse de nuevo con Edmundo

Valentina Valiente
vlevano@latina.pe
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Todo se desencadenó cuando Macarena intentó hacerla entrar en razón y aconsejarle que deje el pasado atrás: “No sé cómo convencerte de que pases la página y rehagas tu vida tú sola”.
Sin embargo, lejos de reflexionar, Frida reaccionó con frialdad y una marcada ambición sobre los años compartidos en ese hogar: “Yo no he compartido la cama todo este tiempo para irme sin nada”. Acto seguido, selló su postura con una contundente amenaza: “Yo voy a regresar a esa casa cueste lo que me cueste”.
Con esta dura confesión, Frida deja en evidencia que está dispuesta a todo para recuperar su estatus y enfrentarse a quien se interponga en su camino.

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