Valentina Valiente Capítulo 155: ¡Alejandro salva el proyecto de San Jerónimo y se encuentra con Valentina!
Tras la cancelación de la transferencia por parte de Frida, los vecinos se reúnen para buscar una solución que evite que el proyecto desaparezca. Algunos vecinos, molestos, se quejan de Edmundo: “Que no prometa lo que no va a cumplir”. Ante ello, Valentina y Diego lo defienden, recordando su estado de salud y la gratitud que le deben por el apoyo que dio inicio al proyecto.
De repente, llega Alejandro, quien estuvo planeando toda la noche anterior cómo salvarlo todo. Primero les cuenta que, a pesar de haber intentado dialogar con Frida, ella no está dispuesta a volver a financiar el proyecto. Pero habló con todos los inversores y quedaron en darles un tiempo flexible para cubrir el dinero que ahora falta. Los vecinos se motivan y empiezan a lanzar ideas de actividades económicas.
Con el ánimo renovado, Alejandro se despide, y antes de que se vaya, Diego y Valentina le agradecen: “Gracias por luchar con nosotros”, “Gracias por motivar a los vecinos”. Sin nada más que decir, Alejandro se retira, dejando a Valentina con sentimientos encontrados y a Diego pensativo por la interacción que acaba de presenciar.
¿Los vecinos lograrán reunir el dinero que falta para el proyecto? ¿Diego empezará a sentir celos por la cercanía entre Valentina y Alejandro? No te pierdas Valentina Valiente para descubrir qué pasará.
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