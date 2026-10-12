Yo Soy 2026: ¡“Isabel Pantoja” mostró su versión más entregada y pícara que asombró al jurado!

Paulina Villalobos encarnó a “Isabel Pantoja” con la canción “Se me enamora el alma”. Con su reconocida interpretación sentida y melodiosa, Paulina demostró por qué es una de las grandes contendientes en la semana final de la competencia, y mantuvo a todos interesados y sonrientes al apreciar cada acierto de su actuación.

Jely Reátegui resaltó cómo ha mejorado, sobre todo al subir la intensidad de su presentación: “Ahora entregada, con fuerza en los brazos, fuerza en el centro, fuerza en las piernas, fuerza interpretativa, más pícara, más presente. Esto es lo que quería ver”.

Ricardo Morán felicitó cada detalle de su interacción con el público, que mejoró considerablemente su nivel de actuación en el personaje y reflejó libertad en el escenario. Por ello, le pidió mantener esa sensación que transmitió a lo largo de la competencia.

Luego de escucharlos, Paulina pidió el voto del público para poder representar a su ciudad, Chiclayo, y dejarla en alto, con el gran orgullo que tiene de haber venido de ahí.

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