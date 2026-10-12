Yo Soy 2026: ¡“Alex Lora” hizo rockear tanto al público que Cachín quiso contratarlo para su cumpleaños!

José Ramos hizo rockear al público como “Alex Lora” con la canción “Mente Rockera” en la semana final de “Yo Soy”. Como siempre lo caracteriza, José dio todo en el escenario, bajó a disfrutar con la gente y logró que todos corearan, por lo que el jurado también disfrutó del tremendo espectáculo que les regaló.

Carlos Alcántara comentó: “Yo quiero saber dónde te contrato. Yo quiero que en mi cumpleaños estés tocando”. Con la euforia de la presentación, lo felicitó por toda la energía vibrante que transmitió.

Ricardo Morán destacó su actuación por el control de energía que perfeccionó: pudo moverse por todos lados y no se cansó, producto de esa buena gestión de su energía. Además, consideró que su timbre es idéntico al del artista original.

¡No te olvides de unirte a nuestro canal oficial!

¡No te pierdas de contenido y noticias EXCLUSIVAS! Interactúa con los talentos, obtén datos inéditos y noticias de última hora.

👉 https://whatsapp.com/channel/0029Va4WPy1FMqraDNgjzM3Q

¿Dónde ver todos los capítulos de “Yo Soy”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Yo Soy” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Yo Soy Perú. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Yo Soy”?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Yo Soy” con Pedro Pablo Corpancho vía el canal de YouTube de Yo Soy Perú

EN ESTE LINK de LUNES A VIERNES a partir de las 9:20 p.m!