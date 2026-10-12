Valentina Valiente Capítulo 155: ¡Elsa sorprende a todos al felicitar a Brisa y Rocky sin que nadie le contara!

En medio del juego entre Brisa y Rocky, Jenny llega y se entera de su nueva relación. Ella, tan frontal como siempre, reacciona extrañada y agresiva, cuestionándolos: “No se dan cuenta que ustedes son de dos mundos diferentes”. Sin embargo, su hermano le recuerda su antigua relación con Gabo, en la que ambos también eran muy diferentes.

Tras la discusión, llega Elsa y deja a todos sorprendidos: antes de que Rocky le presente a Brisa como su nueva enamorada, ella se adelanta y dice: “Felicidades, hacen una pareja bien linda”. Rocky, intrigado, le pregunta cómo se enteró, y su mamá le asegura que él ya se lo había contado antes. Luego de un silencio incómodo, Brisa hace que Elsa se siente para explicarle lo que podría estar pasando.

Brisa le explica: “En la India, se cree que ciertos cambios profundos del cuerpo, pueden darte una sensibilidad especial. Un embarazo de gemelos es literalmente una transformación enorme del cuerpo y el alma”. Así, Elsa relaciona sus cambios con las nuevas intuiciones que suele tener, mientras Brisa las considera visiones. Elsa se queda dudosa y pensativa ante esta nueva revelación.

¿Elsa realmente tiene visiones por su embarazo de gemelos? ¿Jenny terminará aceptando la relación entre Brisa y Rocky? No te pierdas Valentina Valiente para descubrir qué pasará.

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