Yo Soy 2026: ¡“Ricky Martin” fue la sorpresa de la semana final con “Vente pa’ acá”!

Favio Enríquez encendió al público como “Ricky Martin” con el tema “Vente pa’ acá”. Desde que inició, hizo gritar a todos en el programa, y aún más con su variedad de pasos de baile. Tanto es su carisma que “las legendarias” del público lo alentaron con sus divertidos carteles. El jurado disfrutó y se divirtió con todo, y tras acabar su participación compartió su devolución.

Jely Reátegui compartió su fascinación por la total entrega de Favio al personaje y puso check a toda su lista tras su excelente desempeño: “Entrega, check. Voz hablada, check. Timbre, flow, meneo, energía, axilas, mi gente latino, ¡check!”, en referencia a una broma del programa sobre la sensualidad de “Ricky Martin”.

Ricardo Morán lo calificó con un particular comentario: “El caballo negro de la competencia”. Explicó que es un término que significa que, desde un inicio, no esperaba verlo en la semana final, pero que, presentación tras presentación, ha demostrado lo equivocado que estuvo, y lo felicitó por pulir su imitación, con la que maravilló esta noche.

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