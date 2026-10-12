Valentina Valiente Capítulo 155: ¡Elsa tiene una visión de sangre en el piso en frente de los niños!
En el transcurso del almuerzo, Chubi, Lolo, Tony y Kathy conversan sobre el nuevo “superpoder” de Elsa. Los niños lanzan comentarios como: “¿Como un X-Men?” y “¿Crees que puedas leer la mente de los profesores?”. Cuando llega Elsa, siguen bromeando con no hablar para que ella adivine en qué están pensando.
De repente, Lolo derrama por accidente el pote de mermelada, y Elsa tiene una visión de un derrame de sangre en el piso. Kathy se da cuenta de inmediato y le pregunta: “Así se pone cuando ve algo, ¿qué viste, Elsa?”. Elsa, tartamudeando, le responde: “Nada, hijita. Me voy, para traer algo para limpiar eso”.
¿Qué fue lo que realmente vio Elsa en su visión? ¿Por qué prefirió ocultárselo a Kathy? No te pierdas Valentina Valiente para descubrir qué pasará.
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