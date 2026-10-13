X Publicidad
Temas
Lo último
Yo Soy
Perú Decide 2026
Fútbol peruano
Dólar
Valentina Valiente
Lo último
Yo Soy
Perú Decide 2026
Fútbol peruano
Dólar
Valentina Valiente
TV en vivo
MENÚ
Valentina Valiente

Valentina Valiente Capítulo 156: ¿Brisa y Rocky formalizan su relación con un post en redes?

Valentina Valiente
vlevano@latina.pe
vlevano@latina.pe
Compartir
“Estoy emocionado porque quiero dar una buena impresión… ¿y si meto la pata? ¿Y si se me olvida el texto?”, expresó el Rocky visiblemente preocupado. Atenta a su angustia, Brisa tomó el control para calmarlo con un ejercicio de respiración: “Tranquilo, es normal sentirse nervioso el primer día. Basta de torturarte, inhala y exhala lentamente”.
Tras lograr tranquilizarlo, Rocky no desaprovechó la oportunidad y le lanzó una coqueta propuesta con una sonrisa: “Me calmaría un poquito más si me dieras un besito”. Entre risas, Brisa cedió al beso de buena suerte y capturó el momento del inicio de la carrera de Rocky con una foto juntos para sus redes sociales.
Sin embargo, el ambiente romántico se vio interrumpido de golpe con Ximena quien, al ver la foto, no dudó en soltar un desubicado comentario: “¿Qué te pasa? My God, ¿qué tienes en la cabeza?”.

¡No te olvides de unirte a nuestro canal oficial!

¡No te pierdas de contenido y noticias EXCLUSIVAS! Interactúa con los talentos, obtén datos inéditos y noticias de última hora.

👉 https://whatsapp.com/channel/0029Va4WPy1FMqraDNgjzM3Q

¿Dónde ver todos los capítulos de “Valentina Valiente”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Valentina Valiente” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Valentina Valiente”?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Valentina Valiente” con Daniella Acosta vía el canal de YouTube de Latina EN ESTE LINK de LUNES A VIERNES!

ESTE VIDEO TE VA A INTERESAR

Siguiente artículo