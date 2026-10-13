Yo Soy 2026: “Christina Aguilera” tuvo su mejor presentación de la temporada junto a “José Feliciano”

Sasha interpretó a “Christina Aguilera” y estuvo muy bien acompañada de Sebastián Landa, imitador de “José Feliciano”, con quienes cantó “Contigo a la distancia” en esta noche de refuerzos en “Yo Soy”. Con una performance sentida y un acompañamiento acústico de guitarra en vivo del propio “José Feliciano”, regalaron una interpretación emotiva y sorprendente por la capacidad vocal de Sasha. El jurado no supo cómo reaccionar ante la gran combinación de sus voces y talentos.

Jely Reátegui los felicitó: “Ni la IA se atrevió a tanto, Christina Aguilera y José Feliciano en un concierto íntimo en la noche de Barranco”, refiriéndose al gran complemento que formaron juntos y a cómo la hicieron llorar tras escucharlos.

Ricardo Morán también se unió a los halagos: “Me sale que ya no puedo votar, porque ya voté. Sebastián, qué abusivo (…) Dándole esta plataforma a Sasha, nuestra Christina Aguilera, que hoy día tuvo su mejor presentación de la temporada”.

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