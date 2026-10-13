BTS en Chile: confirman que se mantienen los conciertos en el Estadio Nacional tras intensas lluvias

Los tres conciertos de BTS programados en el Estadio Nacional de Santiago se mantienen y no serán cancelados tras las intensas lluvias que afectaron a la capital chilena. El alcalde de la comuna de Ñuñoa, Sebastián Sichel, confirmó que el recinto principal no sufrió daños que comprometan la realización de los espectáculos, pese a las inundaciones registradas en otras instalaciones del complejo deportivo.

“El concierto de BTS para todas las ARMY se mantiene. El recinto está funcionando perfectamente”, señaló la autoridad, quien explicó que, aunque se reportaron aniegos en el polideportivo, el coliseo donde se presentará la agrupación surcoreana se encuentra en condiciones para recibir al público.

El primer espectáculo está previsto para este miércoles 14 de octubre, mientras que las otras dos presentaciones se realizarán el viernes 16 y el sábado 17, como parte de la gira internacional Arirang World Tour.

El alcalde también destacó que la decisión de impedir que los seguidores acamparan en los alrededores del recinto habría evitado que los asistentes quedaran expuestos a los efectos del temporal. Mientras tanto, los equipos municipales trabajan en el retiro de escombros y árboles caídos en las inmediaciones del estadio.

LLUVIAS AFECTAN CHILE

En los días previos al concierto de BTS, intensas precipitaciones han afectado a Santiago y otras zonas del centro y sur de Chile. La Dirección Meteorológica de ese país emitió una alerta para la zona central, desde Coquimbo hasta Biobío, mientras se prevé que las lluvias continúen durante los días de las siguientes presentaciones.

Entre los episodios recientes figura un aluvión en el sector de San Carlos de Apoquindo, al este de la capital, que dejó seis personas heridas y más de 2.000 viviendas afectadas, según el balance proporcionado por las autoridades.

Las lluvias forman parte de un periodo de condiciones climáticas adversas que comenzó a mediados de año y que ha dejado al menos 16 fallecidos y más de 3.000 damnificados por desbordamientos, inundaciones y daños en infraestructura.

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