Yo Soy 2026: “Ricky Martin” y “Sandro” juntos en un meneo inédito con “La mordidita”

Favio Enríquez encarnó a “Ricky Martin”, pero en esta nueva noche de la semana final de “Yo Soy”, todos los participantes se presentaron con refuerzos. Favio estuvo acompañado por Tony Cam, imitador de “Sandro”, y de forma inédita cantaron juntos el tema “La mordidita”.

El jurado estuvo asombrado y sonriente durante casi toda la actuación, por esta peculiar dupla que lo dio todo en el baile y el meneo para brindar el mejor show posible esta noche.

Jely Reátegui comentó: “Un sinfín de meneos sin igual (…) Hay un paso de baile que yo quiero rescatar y que me gustaría incorporar en todas las fiestas (…) Han hecho un paso agarrado de las manos, una cosa increíble”, dejando en claro lo eufórico de la presentación.

Ricardo Morán señaló lo interesante del cruce: “Hoy día, ya venías despegando y hoy, volaste (…) porque siento que te empieza a gustar el disfuerzo”. Así destacó cómo el disfrute del participante se transmite más al público, y los felicitó enormemente a ambos.

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