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Valentina Valiente Capítulo 156: Frida “se quiebra” con Susana por la delicada salud de Don Edmundo

Valentina Valiente
vlevano@latina.pe
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Susana no dudó en enfatizar los cambios que hizo Frida tras la hospitalización de Don Edmundo: “Veo que has tomado control de la casa, ya ni siquiera está Lupe con lo que la quería Edmundo”. Frente a esto, Frida justificó la ausencia de Lupe argumentando que
“ya está grande y tiene que descansar”.
Sin embargo, el tono de la charla cambió cuando la conversación se centró en la salud de Don Edmundo: “No sé qué voy a hacer, Susana. No sé si va a estar o no. El pronóstico es reservado, no muestra mejoría y está enchufado a una máquina”, expresó Frida.
La revelación conmovió a Susana, quien intentó darle consuelo mientras Frida recordaba las pláticas con Don Edmundo sobre la diferencia de edad y el temor de convertirse en una carga: “Él siempre me hablaba de eso, que no quería ser una carga para mí… e imagínate ahora, sin posibilidades de recuperarse”.

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