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Valentina Valiente Capítulo 158: Brisa le revela a Alejandro los detalles del plan de Macarena

Valentina Valiente
vlevano@latina.pe
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Ante el desconcierto de Alejandro, Brisa no dudó en dar los detalles de lo que escuchó: “Por lo que escuché, entre Bárbara y tú nunca pasó nada. También escuché decir a Ximena que si Macarena no le hubiese mentido a tu mamá, Valentina jamás hubiese creído que tú le sacaste la vuelta. Y si Valentina no hubiese creído eso, Macarena jamás hubiese podido separarlos”.
Alejandro le preguntó si estaba completamente segura de sus acusaciones. Brisa le reveló la cinica actitud con la que Macarena festejaba su engaño: “Yo estaba en el pasillo del departamento… no conozco todos los detalles, pero es lo que escuché. Incluso la propia Maki se felicitó por lo bien que le había salido todo. ‘Estuve genial’, dijo”.
Finalmente, Brisa le abrió los ojos sobre el grave error que estaba a punto de cometer al casarse con quien arruinó su vida: “Ayer te escuché hablando de la boda diciendo que querías darle un gusto a Macarena. No es justo, Alejandro. Macarena es mi amiga, pero ¿cómo podría callarme algo así? Lo siento mucho”.

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