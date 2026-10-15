Yo Soy 2026: ¡“Adrián Barilari” sufrió varias desafinaciones en la semana final!

Mr. Nick encarnó a “Adrián Barilari” con uno de sus temas más épicos, “La leyenda del hada y el mago”. Con una canción tan exigente a nivel técnico y de puesta en escena, tuvo muchos problemas con la voz. El jurado estuvo atento a ese aspecto y también destacó puntos a favor por su actitud en el escenario.

Jely Reátegui fue directa: “Hay que cuidarse, tomárselo en serio y tomárselo con rigor. La salud es importante, la voz está desgastada, ha habido muchas desafinaciones y agudos apretados”. En general, consideró que a nivel escénico le gustó su participación, pero que a nivel vocal hay mucho por mejorar.

Ricardo Morán destacó su excelente peso escénico, así como su constante mejoría en la competencia. Sin embargo, también criticó las desafinaciones y comentó: “Todos tus compañeros están cantando afinados, todos están saliendo adelante. Y tú eres el único que se está desmoronando día tras día”, dejando en claro que debe enfocarse más para estar a la altura de esta instancia del programa.

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