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Valentina Valiente Capítulo 158: Valentina conoce a la mamá de Diego en un incomodo encuentro

Valentina Valiente
vlevano@latina.pe
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Desde el primer segundo, Ofelia dejó en claro su malestar por la demora de la pareja: “Llegan tarde. Cinco minutos o 500 da lo mismo, ¿qué crees, que mi comida no se enfría?”. Acto seguido, lanzó un comentario sobre el aspecto de su hijo: “Ese con esa cara bonita cree que se puede comer el mundo… Gracias a esa genética la vida se te está haciendo más fácil”.
Intentando romper el hielo y salvar la situación, Valentina intervino con humor para ganarse a su suegra: “No se preocupe que yo lo voy a poner así y va a ser muy puntual”.
La tensión aumentó cuando Diego intentó hacer las presentaciones formales, pero Ofelia lo interrumpió de inmediato presumiendo sus conocimientos sobre el espectáculo: “Yo sé quién es, eres la chica que trabaja en la tele, esa que canta cumbia, Valentina Valiente. A mí no se me escapa una, estoy superactualizada. Estos creen que soy una vieja, pero yo sé todo lo de mi alrededor”.

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